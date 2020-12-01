25 صورة ترصد جولات ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرت المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة بالمناطق السياحية بالغردقة، عدة جولات مختلفة، كتنشيط للسياحة ضمن فاعليات المسابقة التي انطلقت فاعلياتها منذ يوم 25 نوفمبر الجارى، والمقرر أن تستمر حتى 6 ديسمبر .





وفور اكتمال وصول 23 متسابقة من المشاركين في المسابقة يوم الجمعة الماضي، تم تنظيم مؤتمر صحفى لهن بحضور كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمرين السياحة بالبحر الأحمر، حيث تم الإعلان عن الفاعليات والجولات للمتسابقات خلال فترة المسابقة.





وبدأت أولي الفاعليات علي شواطئ مدينة الغردقة باستعراض بملابس الشاطئ، وكانت تلك الفاعلية أولى الفاعليات حيث اقتنصت ملكة جمال جنوب أفريقيا فى فاعلية لقب ملكة جمال الشاطئ.





من جانبه قال محمد عيد سليمان، المديري التسويقي للمجموعة المستضيفة إن الفاعلية الثانية للمتسابقات فى مسابقة ملكة حمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، قاموا بزيارة متحف الأحياء المائية جنوب الغردقة "جراند أكواريوم"، حيث عبرن عن انبهارهن لما شاهدوه من كائنات بحرية داخل المتحف الضخم المصنف السابع عالميا.





كذلك استكمل المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، المقامة بمدينة الغردقة، جولتهم بالمناطق السياحية بمدينة الغردقة بجولة داخل متحف آثار الغردقة، لمشاهدة القطع الأثرية المختلفة بداخله والتقطوا صور تذكارية بداخله.





وكانت آخر الفاعليات التي اقيمت للمشاركات مساء أمس الاثنين، استعراضا للمواهب لكلا منهن لاختيار ملكة جمال المواهب من بينهن، حيث قدموا استعراض فنى يعبر عن دولة كل متسابقة، وشكلت لجنة تحكيم لاختيار الفائزة من ضمن 23 مشاركة فى المسابقة، ضمن فاعليات المسابقة التى انطلقت منذ 25 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر.







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