وفاة سيدة تركية حامل فى الشهر التاسع بعد رفض مستشفى بإسطنبول استقبالها

كتب- هاشم الفخراني

في واقعة جديدة تكشف عن مدى تعامل نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بلا إنسانية مع المواطنين، وتثبت شعاراته الزائفة حول حقوق الإنسان، توفيت سيدة تركية أمام أحد المستشفيات لرفض إدارة المستشفى لاستقبالها عقب إصابتها بفيروس كورونا.

تفاصيل الواقعة كشف عنها موقع "تى – 24" التركي، حيث تبدأ تفاصيل الواقعة عندما أصيبت دونوش كيلينتش التي تبلغ من العمر 32 عامًا، والتي تعيش في إسطنبول، بفيروس كورونا وهي حاملاً في شهرها التاسع، وعندما ذهبت إلى المستشفى من أجل وضع جنينها تم رفضها وإبعادها عن المستشفى التي كانت تتابع الحمل فيها لشهور.

وأوضح الموقع أن السيدة توقيت على اعتاب المستشفى وكانت الحجة هي أن المستشفى خاص بالولادة وليس للأوباء.