وزير العدل الأمريكى يؤكد لم نتوصل إلى أدلة على تلاعب واسع بأصوات الناخبين

واشنطن (رويترز)

قال وزير العدل الأمريكى وليام بار لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، إن الوزارة لم تتوصل إلى أى أدلة على تلاعب واسع النطاق بالأصوات فى انتخابات الرئاسة، رغم ادعاءات الرئيس دونالد ترامب المتكررة بهذا الصدد.

ونقلت الوكالة عن بار قوله "حتى تاريخه، لم نرصد تزويرا على نطاق كان من الممكن أن يؤثر فى نتيجة الانتخابات".

كان بار قد أصدر تعليمات لممثلى ادعاء اتحاديين بالشروع فى تحقيقات فى اتهامات التلاعب ذات المصداقية، وطالبهم بتفادى التحقيقات فى "الادعاءات الخيالية أو المبالغ فيها".

وفاز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالرئاسة بعدما تفوق على ترامب بفارق واسع فى الانتخابات التى أُجريت فى الثالث من نوفمبر تشرين الثانى حيث حصل على 306 أصوات فى المجمع الانتخابى مقابل 232 لترامب. كما تغلب بايدن على ترامب فى التصويت الشعبى بفارق أكثر من 6.2 مليون صوت.

ورد الفريق القانونى لحملة ترامب الانتخابية قائلا إن وزارة العدل لم تقم بما يكفى من التحقيقات فى اتهامات التلاعب بالأصوات.

وقال رودى جوليانى وجينا إليس المحاميان عن ترامب فى بيان مشترك "مع كل الاحترام لوزير العدل، لم يكن هناك أى شكل من أشكال تحقيقات وزارة العدل"، وأضافا "وعلى الرغم من ذلك، سنواصل السعى وراء الحقيقة".