وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 554 مصابة بفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء 554 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 137 ألفا و625 حالة.



وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال554 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين .



وأعلنت الصحة الكويتية تسجيل حالة وفاة، و357 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 881 حالة، وعدد المصابين إلى 142 ألفا و992 حالة.