ننشر صور حادث الدهس فى طريق مخصص للمشاة بألمانيا

كتب وكالات

ذكرت الشرطة الألمانية، أن شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب 15 آخرون بجروح خطيرة، فى مدينة ترير جنوب غربى البلد الأوروبي، من جراء صدم عدد من المارة على طريق للمشاة، بحسب "سكاى نيوز " .

وأوضحت شرطة المدينة الألمانية فى تغريدة على موقع "تويتر"، أنها تمكنت من اعتقال السائق والتحفظ على السيارة التى كان يقودها وصدم بها المشاة.

وهرعت فرق الشرطة والإنقاذ إلى المكان، كما طلبت السلطات من المواطنين تجنب وسط المدينة، لكنها لم تشر إلى طبيعة الهجوم، وما إذا كان اعتداءً إرهابيا محتملا.

وقال عمدة مدينة ترير، فولفرام ليبه، فى تصريح لقناة "إس دبليو آر" إنه بالإضافة للقتيلين، فقد أصيب 15 شخصا بجروح خطيرة.

ومع وقوع هذا الحادث فى مطلع ديسمبر الجاري، يعود إلى أذهان الألمان، هجوم الدهس الإرهابى الذى استهدف سوقا للميلاد فى العاصمة برلين، فى التاسع عشر من ديسمبر 2016.

وكان الهجوم الذى نفذه طالب اللجوء التونسي، أنيس العامري، وقتئذ، قد أسفر عن مقتل 12 شخصا، فيما أصيب عشرات الآخرين، وسط حالة من الهلع، ويأتى حادث الدهس، بنيما زادت أجهزة الأمن فى دول أوروبية، من درجة التأهب، على إثر اعتداءات فى كل من فرنسا والنمسا.

وتبعد ترير نحو 200 كيلومتر غربى فرانكفورت، قرب الحدود مع لوكسمبورج، وتعرف المدينة التى يقطنها 110 الاف شخص ببوابتها الرومانية بورتا نيغرا القريبة من موقع الهجوم، كما أنها مهد كارل ماركس.



الشرطة الالمانية بموقع الحادث



الشرطة تتفقد السيارة



انتشار أمنى بموقع الحادث



رجال البحث الجنائى بموقع الحادث