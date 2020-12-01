"معًا ضد العنف والتنمر ضد المرأة" ندوة لوحدة ‎تكافؤ الفرص بقنا

قنا صابر سعيد

نظمت وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، ندوة بمدرسة قفط الثانوية المشتركة، تحت عنوان" معًا ضد العنف والتنمر ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بحضور حنان صابر، رئيس الوحدة، والدكتور رجب أحمد مصطفى، مدير العلاقات العامة بالتربية والتعليم.

وقالت حنان صابر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن الندوة تأتى فى إطار حملة أيام مناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الجاري، المتعارف عليها دولياً ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتى تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة.

وأوضحت صابر، أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسى والجسدى والجنسى واللفظى والاقتصادي، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة الى دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية، وأنه يحب على جميع أفراد المجتمع التصدى للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعى الثقافى والاجتماعى والدينى وتعزيز دور المرأة فى المجتمع، وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التى تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

أضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرس، أنه من الضرورى نشر الوعى بخطورة التنمر وانتشاره بين الطلاب، خصوصاً هذه المرحلة التى يجب فيها التوعية بكافة أنواع التنمر، سواء لفظي، اجتماعي، تكنولوجي، وغيره من الأنواع.