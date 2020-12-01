معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم عدد من القوافل البيطرية المجانية بقنا‎

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سينظم عدد من القوافل البيطرية والإرشادية بالمحافظة وذلك تماشيا مع سياسة المركز الخاصة بنقل التكنولوجيا الحديثة وخدمة المجتمع وربط نتائج الابحاث العلمية بالتطبيق العملى على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا مع الدكتور هانى محمد حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور إبراهيم يوسف، القائم بأعمال وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة قنا، والدكتور نادر رشاد، المشرف على القوافل البيطرية، والدكتورة مروة فتحي، مدير إدارة الرعاية بمديرية الطب البيطري.

وتقدم محافظ قنا، بشكره للدكتور مرزوق القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على دعمه للمنظومة الزراعية والبيطرية بالمحافظة مؤكدا على ان القوافل تقوم بتقديم الخدمات البيطرية المجانية لأهالى المحافظة من علاج واجراء عمليات جراحيه ورعاية تناسلية وتدريب للأطباء البيطريين بقرى ومراكز المحافظة، متمنيا استمرار القوافل البيطرية المتميزة لخدمة صغار المربيين وللحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن القوافل البيطرية تنفذ بقرى ومراكز محافظة قنا لنقل نتائج الأبحاث العلمية للعمل الحقلى لخدمة المربى الصغير وتقوم القافلة بالفحص والعلاج المجانى لتأهيل التخلفات التناسلية وذلك بأحدث الأجهزة التشخيصية كالسونار والعلاج الباطنى وفحص الطلائق المستخدمة فى التلقيح والتجريع ضد الطفيليات والعمليات الجراحية وكافة أعمال الطب البيطرى وتدريب الأطباء البيطريين فى الحقل وعمل الندوات الإرشادية.