محافظ قنا : 400 مليون جنيه لازدواج طريق قنا الصحراوى بطول 50 كم

قنا صابر سعيد

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع المهندس أحمد ابوالرؤوس، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بقنا، لمناقشة موقف عدد من الطرق الرئيسية بالمحافظة، وذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير المساعد، أحمد عبدالخالق، مدير إدارة الازمات بالمحافظة، ومسئولى جهاز تعمير جنوب الصعيد ورؤساء المدن ومسئولى قطاعات الرى والكهرباء ومياه الشرب وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش المحافظ، مشروع ازدواج طريق قنا الاقصر الصحراوى الغربى حيث إشار إلى أن جهاز تعمير جنوب الصعيد سيتولى أعمال الازدواج بالطريق الذى يبلغ طوله حوالى 50 كم وبتكلفة مالية تقدر بحوالى 400 مليون جنيه وسيشمل 3 حارات مرورية بعرض 11 متر، ووجه الداودى خلال اللقاء مسئولى الطرق والكبارى بسرعة التنسيق مع كافة القطاعات الخدمية لإزالة أى معوقات للبدء فى تنفيذ أعمال الإزدواج.

وأضاف الداودى انه يجرى التنسيق مع جهاز تعمير جنوب الصعيد وهيئة الطرق والكبارى لرفع كفاءة الطريق القائم بطول 50 كم وتوسعة الطريق بواقع 3 حالات مرورية بدلا من حارتين.

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية مشروع ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوى الغربى ورفع كفاءة الطريق القائم وذلك بهدف الحد من الحوادث المروية لهذا الطريق وزيادة معلات الامان لحركة السيارات من خلاله، فضلا عن أهمية الطريق فى عملية الربط بمحور الشهيد باسم فكرى على النيل والذى سيساهم بشكل فعال فى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن وتنشيط حركة السياحة والاستثمار.

كما ناقش الداودي، خلال الاجتماع مع مسئولى الطرق والكبارى آلية معالجة طريق قـفط القصير بمنطقتى الكيلو 30 والكيلو 40 نظرا لسوء حالتها بسبب مياه الأمطار، مشددا على سرعة معالجة الطريق بالمناطق المذكورة وإعادة تأهيلها لتسهيل الحركة المروية وذلك لأهمية الطريق فى تنشيط الحركة السياحية والتجارية مع مدن محافظة البحر الأحمر.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية وضع مصدات خرسانية على جانبى طريق الأربعين الواصل بين مدينتى فرشوط ونجع حمادى لحماية حركة السيارات حيث يقع الطريق بين ترعة الرنان الشرقى ومصرف الرشوانية بنجع حمادي، وعلى الفور وجه المحافظ مسئولى مدينة نجع حمادى بوضع بلدورات على جانبى الطريق بشكل مؤقت تمهيدا لإنشاء مصدات خرسانية بالتنسيق بين مديرية الرى وهيئة الطرق والكباري، فضلا عن التنسيق بين مسئولى الطرق وقطاع الكهرباء لمراجعة اعمال الانارة بالطريق من خلال صيانة القائم منها ووضع كشافات انارة جديدة بالمناطق الخالية لزيادة معدلات الامان بالطريق ليلا.