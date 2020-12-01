اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يقدم التعازى لمطران المحافظة فى وفاة القمص صموئيل موسى

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:06 م
محافظ بورسعيد يقدم التعازى لمطران المحافظة فى وفاة القمص صموئيل موسى جانب من العزاء
بورسعيد محمد فرج

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قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التعازى، اليوم الثلاثاء، إلى نيافا الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، وكهنة مطرانية الأقباط الأرثوذكس والأخوة المسيحيين، في وفاة القمص صموئيل موسى، سكرتير مطران المحافظة. 

وأعرب المحافظ، خلال زيارته لمقر مطرانية الأقياط الأرثوذكس ببورسعيد لتقديم واجب العزاء، عن حزنه الشديد لوفاة القمص صموئيل موسى، الذي كان له دور بارز وهام خلال الفترة الماضية.

وأكد محافظ بورسعيد على أن حالة الحزن التي سادت ابناء المحافظة عقب الإعلان عن وفاة سكرتير مطران المحافظة، خير دليل على النسيج الصلب الذي يتكون منه المجتمع البورسعيدي، والترابط القوي بين شركاء الوطن.

ومن جانبه أعرب مطران بورسعيد الأنبا تادرس عن تقديره لزيارة المحافظ لتقديم التعازي ، مؤكداً بأن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دوما  يشارك المسيحين في أحزانهم وافراحهم على حد السواء ، مما يؤكد على اننا جميعا على قلب رجل واحد.

 


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