محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة الشهيد مصطفى خضر بنات طابور الصباح.. صور

بورسعيد محمد فرج

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد طلاب مدرسة الزهور الإعداية بنات "الشهيد مصطفى خضر" طابور الصباح وتحية العلم ووسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ورافق المحافظ كل من الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم وفوزى الوالى رئيس حى الزهور وعلاء الدسوقى مدير التعليم العام.

وحرص محافظ بورسعيد على لقاء الطلاب اثناء الطابور ودار حوار بينهم حيث أكد المحافظ على أهمية الابتعاد عن الدروس الخصوصية وعدم الإعتماد عليها نظرا لما تمثلة من سلوك سلبى وتهز ثقة الطلاب بأنفسهم مشيدا بمستوى النظافة داخل المدرسة وكذلك انتظام الطلاب والمعلمين.

وخلال الجولة، أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته للقائمين على العملية التعليمية بضرورة الإلتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتركيز على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم لجميع المدارس بشكل يومى حرصا على سلامة وصحة الطلاب وجميع أفراد منظومة التعليم.