اليوم السابع
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محافظ المنيا يوجه بإنارة الطريق الصحراوى الشرقى القديم والصيانة الدورية

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:27 م
محافظ المنيا يوجه بإنارة الطريق الصحراوى الشرقى القديم والصيانة الدورية إنارة الطريق
المنيا – حسن عبد الغفار

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وجه اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بإعادة إنارة الطريق الصحراوى الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وذلك حرصاً على سلامة وامن المواطنين، ولتفادى وقوع الحوادث على الطريق الشرقي.

أكد المحافظ، حرص الدولة على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ اعمال الانارة، مشيراً إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء أعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها بدأت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، أعمال انارة الطريق الصحراوى الشرقى لامتداد مركز ابوقرقاص حتى نهاية الحدود الادارية للمدينة، حيث تم اجراء عملية الاحلال والتجديد لكافة الأعمدة المتهالكة، وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لها وذلك فى اطار جهود الوحدة المحلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق حرصا على سلامة وامن المواطنين.

كما تواصل الوحدات المحلية لمركزى ابوقرقاص وبنى مزار أعمال الإنارة، حيث سيجرى زرع أعمدة الإنارة على امتداد الطريق وتنفيذ أعمال الصيانة . 

 

 


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