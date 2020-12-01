محافظ المنوفية يباشر عمله لليوم الثالث من الاستراحة بعد إصابته بكورونا

المنوفية - محمود شاكر

باشر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مهام عمله من داخل عزل الاستراحة الخاصة به بمدينة شبين الكوم لليوم الثالث على التوالى عقب إصابته بفيروس كورونا .

وأكد محافظ المنوفية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يخضع لعلاج بروتوكول وزارة الصحة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كانت ظهرت المسحة الطبية لتحليل فيروس كورونا الخاص بمحمد موسى نائب محافظ المنوفية، حيث تبين سلبية المسحة، وأكد نائب محافظ المنوفية، أنه يمارس مهام عمله من مكتبه بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أنه تم التشديد علي جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة وارتداء الكمامة لكافة العاملين .