محافظ الغربية: تطوير 7 مناطق عشوائية بالمحلة وطنطا بتكلفة 411 مليون جنيه

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المحافظة ستشهد طفرة نوعية تنموية عقب تطوير وتنمية المناطق العشوائية بالمحلة وطنطا، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والمهندس أسامة إسماعيل، منسق الإدارة المركزية لمشروع تطوير العشوائيات وممثلى الجهات المشاركة فى المشروع، والاستشاريين من مرافق المياه والكهرباء والغاز.

وأشار إلى أن المحافظة تسير وفق مخططات منظمة تستهدف الارتقاء بمستوى المحافظة وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وأن المحافظة ستشهد طفرة نوعية، وذلك من خلال تطوير 7 مناطق بالمحلة وطنطا بإجمالى تكلفة 411 مليون جنيه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

بدأ الاجتماع بعرض استشارى أعمال مياه الشرب والصرف الصحى لنسب الإنجاز فى أعمال مياه الشرب والصرف الصحى بمناطق (العجيزى – سيجر – السلخانة – قحافة – على أغا) بطنطا حيث بلغت نسبة الإنجاز 79%، كما بلغت نسبة الإنجاز فى المحلة الكبرى بمناطق (التوبة خلف مسجد المحجوب – منطقة الخبى - أبو القاسم بحى أول المحلة) 100% للصرف الصحى و20% لشبكات مياه الشرب، وفى منطقة (سكة طنطا – عزبة خضر بحى ثان المحلة) بلغت نسبة الإنجاز 43% لشبكات المياه والشرب، و79% للصرف الصحى.

وعرض استشارى أعمال الطرق بالمشروع بتقديم عرضاً لمناقشة آخر أعمال الطرق، حيث أوضح وصول نسبة الإنجاز إلى 55 % بحى أول المحلة و 40 % بحى ثان المحلة.

كما عرض مسئول الكهرباء بالمشروع نسب أعمال الكهرباء فى الـ7 مناطق، كما أوضح المعوقات التى تواجه تنفيذ الأعمال، ووجه المحافظ على الفور بسرعة إنجاز الأعمال وحل جميع العقبات.

وكلف محافظ الغربية، نائبه بعمل اجتماع تنسيقى لجميع الأطراف المشاركة فى المشروع بخصوص منطقة بسكة طنطا بالمحلة للوقوف على المعوقات وإزالتها، مؤكداً أن هذه المنطقة هى مدخل المحلة وحل الزحام لتيسير الأمور على المواطنين.

من جابنه، أوضح الدكتور أحمد عطا، أن مشروع تطوير العشوائيات يعمل على رفع مستوى الحياة للمستوى اللائق وفق رؤية 2030 التى تستهدف القضاء على المناطق غير المخططة، مشيراً إلى أنه بتنفيذ هذا المشروع ستكون المحافظة مثالاً لجميع المحافظات فى تطوير وتنمية المناطق غير المخططة.