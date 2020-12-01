محافظ البحيرة: تنفيذ مشروع صرف صحى قرية اللوية بتكلفة 25 مليون جنيه

البحيرة – ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم إسناد تصميم وتنفيذ مشروع صرف صحى قرية اللوية بمركز المحمودية بتكلفة تقدر بـ25 مليون جنيه، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بخدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والعمل على تلبية احتياجات المواطنين فى هذا القطاع الحيوى لتحسين البنية الأساسية وتدعيم المراكز والقرى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما صرح المهندس هشام أحمد بربر، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، أن مشروع صرف صحى قرية اللوية يضم محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد وجارى تسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء على الفور فى أعمال التصميمات والأعمال الإنشائية.

وأكد محافظ البحيرة، ضرورة تضافر كافة الجهود ومتابعة المشروعات المنفذة بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والبرنامج الزمنى المحدد لنهوها وأهم المعوقات التى تعترض تنفيذها وسبل الدفع بها وتذليلها.