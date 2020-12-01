اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يناقش المشروعات المتأخرة فى مجال مياه الشرب والصرف

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 09:20 م
محافظ الإسماعيلية يناقش المشروعات المتأخرة فى مجال مياه الشرب والصرف جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - صبرى غانم

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عقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا موسعاً بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمدن القناة ومدير فرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية، وممثلين من الرى والكهرباء ورؤساء المراكز والمدن، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لشبكات المياه والصرف الصحى الجارى تنفيذها بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها .

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم المشروعات الجارى تنفيذها والمطلوب استلامها عاجلا خلال العام المالى 2020 /2021 والمشروعات المدرجة بخطة الهيئة القومية ومطلوب تنفيذها خلال العام المالى 2021/2022 ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مدرجة بخطة الهيئة القومية، وأهم مقترحات خطة المشروعات الاستثمارية 2022/2042 والوقوف على آخر المستجدات والمعوقات التى تعوق استلام المحطات .

وخلال الاجتماع قرر محافظ الإسماعيلية عدم مناقشة أى مشروعات جديدة إلا فى حالة الانتهاء من المشروعات المعلقة، كما قرر عدم مناقشة أى مشروع إلى بعد عمل التنسيقات اللازمة بين الجهات المعنية وبعضها البعض مع متابعته اليومية بكافة الإجراءات، مؤكدا أن المصلحة الأولى والأخيرة هى المواطن، مشددا على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليم المشروعات المعلقة .

وتضمنت المحطات التى لم يتم استلامها 11 محطة بخطة 2020 /2021 وهى محطة صرف صحى أبوصوير، محطة معالجة الصرف الصحى السبع آبار، تطوير مرافق القنطرة شرق (محطة المعالجة)، محطة صرف صحى السماكين بالمنايف، صرف صحى الحمدات بعزبة الحمدات، صرف صحى البكارشة (عزبة)، صرف صحى أبو عيادة (أبو عيادة)، صرف صحى الجزيرة الخضراء قرية الجزيرة الخضراء، صرف صحى البعالوة (بالبعالوة القصاصين)، صرف صحى القرين الجديدة (القرين الجديدة) صرف صحى الوادى الأخضر (الوادى الأخضر)، صرف صحى أم عزام، صرف صحى النصر بالقنطرة غرب (قرية النصر، صرف صحى قرية الوصفية (الوصفية).

وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية لانتهاء كافة التنسيقات واستكمال المشروعات ودخولها الخدمة وإذا تطلب الأمر سيتم تصعيد للمستوى الأعلى .


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