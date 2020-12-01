محافظة الوادى الجديد تجرى قرعة علنية لتسليم منازل القرى النموذجية بالخارجة غدا

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت محافظه الوادي الجديد،إجراء القرعه العلنيه للمستفيدين منازل القرى النموذجية (بشاير خير الوادي رقم 1) بقريه المنيره غدا الأربعاء بمركز شباب المنيره وأن يكون الحضور شخصياً او بموجب توكيل رسمي.

وكانت رئاسه مركز الخارجة ، أعلنت عن فتح باب التقديم للاستفادة من مشروع القرى النموذجية بالمحافظة" مع وجوب استيفاء المستندات المطلوبة والاشتراطات اللازمة طبقاً لقرار المحافظ رقم "186" لسنة 2020 والاولوية لابناء الداخلة وبلاط واخر ميعاد لاستلام الطلبات 20/7/2020 وتقديم الطلبات عن طريق المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان رئاسة المركز.

وقال المهندس مجدى الطماوى أن هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمشروات التعمير والتنمية حيث جرى الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفى وهى تتمثل فى أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات وأن يكون السن متراوحا بين 20 إلى 40 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل دراسى "متوسط على الأقل" وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون .

وأضاف الطماوى أنه يجب ألا يكون المتقدم مستفيدا من نظام وضع اليد أو التأجير مقابل انتفاع من صندوق استصلاح الاراضى أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية أو أية مشروعات للخريجيين بكافة أنواعها وألا يكون حاصل على مشروع تاكسى أو بيت ريفى أو أرض أو شقة تخص المحافظة او الاسكان الاجتماعى أو شطب بيتك وألا يكون له سجلا تجاريا يفيد بممارسته نشاطا تجاريا وألا يكون حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره ويثبت ذلك من خلال صحيفة جنائية ولا يجوز للمنتفع أن يغادر المنزل وموقع العمل لمدة 5 أيام متواصلة وفى حال ثبوت ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه على أن تكون الأولوية فى القبول لصغار السن وخريجى الزراعة والطب البيطرى من أهالى مركزى الداخلة وبلاط وأن يتقدم المنتفع ب18 خطاب بالافادات التى تؤكد عدم انتفاعه مطلقا من كافة الجهات التى تصدر تلك الخطابات وفي سياق متصل أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن تحرير عقود استلام المنازل الريفية في قرية غرب الموهوب.

وقال الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جرى تحرير عقود الاستلام للمنتفعين لتسليمهم 50 منزلًا ريفًيا بقرية غرب الموهوب، تمهيدًا لاستلام المنازل خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد أن تقدم 370 مواطنًا وجرى اختيار 189 انطبقت عليهم الشروط، وأجُريت قرعة علنية لتحديد 50 منتفعًا لاستلام هذه المنازل الريفية.

أضاف نبيل، أنه سيجري توزيع 200 فدان على المنتفعين بقرية غرب الموهوب بالتوازي مع المنازل الريفية ضمن مشروع الظهير الزراعي، الذي تنفذه المحافظة لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل للشباب. وكان جهاز التعمير بالوادي الجديد، أعلن منتصف أغسطس الماضي، عن الانتهاء من مشروع المنازل الريفية في قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بواقع 50 منزلًا ريفيًا بتكلفة 9.5 مليون جنيه للمنازل و2.68 مليون جنيه للمرافق.