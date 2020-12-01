مجموعات عمل بحرينية - إسرائيلية تجتمع لبحث التعاون بمجالات السياحة والأعمال

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

عقدت 3 اجتماعات لمجموعات عمل بين مملكة البحرين وإسرائيل لبحث مجالات التعاون المشترك في مجالات السياحة والأعمال والابتكار، بحضور عدد من المسؤولين في البلدين بحسب صحيفة الوطن البحرينية.



وتأتي هذه الاجتماعات ضمن برنامج زيارة الوفد الرسمي البحريني إلى إسرائيل التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني.



وتضمنت اجتماعات مجموعات العمل نقاشات موسعة حول كيفية تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، وبحث الفرص والمشاريع التي يمكن إطلاقها خلال الفترة المقبلة بما يحقق نتائج اقتصادية.

وتعد هذه الزيارة هى الثانية لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، وتأتى فى ضوء ما تم الاتفاق عليه فى إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم المبرم بين البلدين فى سبتمبر الماضى.

وفى أكتوبر الماضى، وقعت البحرين وإسرائيل بياناً مشتركاً لإضفاء الطابع الرسمى على العلاقات بينهما، خلال زيارة وفد إسرائيلي أمريكي إلى المنامة.

ووقعت البحرين مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والحكومة الإسرائيلية بشأن الخدمات الجوية، حيث وافق مجلس الوزراء البحرينى على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن الخدمات الجوية، وفوض الوزير المعني بالتوقيع عليها، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.