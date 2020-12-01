لوفيجارو: عمدة أنقرة الجديد يهدد عرش أردوغان فى انتخابات 2023

كتبت: هناء أبو العز

أثار عمدة أنقرة الجديد منصور يافاش جدلًا في العاصمة التركية أنقرة، وأقام عددًا من المنشآت والخدمات الجديدة، غيرت ملامح العاصمة، وأحدثت قلقًا لدى حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث ينتمي منصور للمعارضة التركي.

كما تسببت مبادرات منصور الناجحة إلى زيادة القلق من جانب الرئيس التركى، خاصة وأن يافاس منافسه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2023 ، حسبما أفادت صحيفة لوفيجارو الفرنسية .

وقرر منصور يافاش ، عمدة أنقرة الجديد ، تغيير العاصمة تماما حيث أوضح المقال انها صارت عاصمة عصرية بها مسارات الدراجات، وشوارع جديدة، ومنافذ للطاقة المتجددة وودّع المنحوتات القديمة ونسخ الديناصورات العملاقة التي أقامها سلفه بدعم من الديمقراطية التشاركية.

وسلطت الفاينانشيال تايمز البريطانية الضوء على احتمالية منافسة رئيس بلدية أنقرة التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، منصور يافاش، للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، في انتخابات الرئاسة المقبلة، مشيرة إلى أنه حقق شعبية كبيرة في الفترة الماضية بسبب حملاته المبتكرة لمساعدة المواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا .

ونقلت جريدة "يني تشاج" التركية، عن نظيرتها البريطانية، أن رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، من المرتقب أن يكون مرشحًا قويًا أمام الرئيس أردوغان، في انتخابات الرئاسة القادمة، وذلك في مقال بعنوان "رؤساء البلديات المعارضة يطغون على أردوغان" ألقت فيه الضوء على الحملة التي أطلقها منصور يافاش تحت شعار «الخير مُعدي» لمساعدة الأسر المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وأكد المقال أن يافاش يسبب صداعًا لأردوغان، وسيكون منافسًا قويًا لأردوغان في أول انتخابات رئاسية.