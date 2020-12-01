اليوم السابع
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قومى المرأة بالشرقية يعلن عقد 18 ندوة ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:00 ص
قومى المرأة بالشرقية يعلن عقد 18 ندوة ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن فرع المجلس عقد على مدار الأيام الماضية، 18 ندوة توعوية بالمدارس ونوادى المرأة والوحدات المحلية والمصالح الحكومية بقصر ثقافة الزقازيق، ضمن فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، التى أطلقها المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس.

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وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه خلال الندوات يتم التجاوب والتفاعل من خلال الردى على أسئلتهم، ويتم توعيتهم بمراحل فترة المراهقة والتغيرات الفسيولوجية والنفسية وأنماط العنف ضد المرأة بالمجتمع "العنف الجسدى- النفسى- الجنسى- الاجتماعى" ومخاطر زواج القاصرات "الزواج المبكر" القانونية والصحية والاجتماعية، ومخاطر ختان الإناث، وكيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعى لتجنب الكثير من المخاطر.

 
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