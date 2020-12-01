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فلسطين تسجل رقما قياسيا فى عدد إصابات كورونا بعد رصد 2536 حالة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:52 م
فلسطين تسجل رقما قياسيا فى عدد إصابات كورونا بعد رصد 2536 حالة كورونا
كتب ـ سمير حسنى

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
 
وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية " الخليل (3)، نابلس (3)"، و9 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس.
 
وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (82)، جنين (91)، نابلس (156)، طولكرم (14)، رام الله والبيرة (84)، طوباس (46)، سلفيت (49)، قلقيلية (17)، أريحا والأغوار (7)، مدينة القدس (81)، قطاع غزة (405).
 
وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (226)، نابلس (336)، بيت لحم (199)، قلقيلية (80)، رام الله والبيرة (187)، جنين (145)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (110)، طولكرم (124)، طوباس (47)، ضواحي القدس (77)، قطاع غزة (815)، مدينة القدس (179).
 
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 


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