غلق المحلات فى مواعيد الغلق المقرر من مجلس الوزراء.. صور

المنوفية محمد فتحى

أغلق أصحاب المحلات بمحافظة المنوفية، محلاتهم إستجابة لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، على التطبيق الصارم لقرار مواعيد غلق المحال، مشيرا إلى وجود لجان تتابع موعد غلق الورش في الكتل السكانية والتأكيد على المحلات، للالتزام بمواعيد الغلق.

وبدأت محافظات مصر اليوم تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات وفقا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

وتبدأ مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء.



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