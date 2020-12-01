علماء اسكتلنديون يمسكون "وحش بحيرة لوخ نيس".. اعرف قصته

ريهام عبد الله

تمكن علماء اسكتلنديون من الإمساك بسمكة سلمون مرقطة شوكية عملاقة فى بحيرة لوخ نيس، وأطلقوا عليها اسم "وحش بحيرة لوخ نيس"، وأعلن العلماء عن اكتشاف سمكة تراوت عملاقة من بحيرة لوخ نيس، وقام الباحثون بوضع شريحة في الأسماك الضخمة والأنواع الأخرى لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الأنواع، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحش بحيرة لوخ نيس الأسطورى

وقال العلماء مازحين: "وحش بحيرة لوخ نيس الحقيقي، في أوج نموه"، ووفقا للموقع، فإنه سيتم الآن مراقبة نمط حياة بروتوس، كما أطلق عليها العلماء، لمعرفة المكان الذي تتحرك فيه، والظروف التي تفضلها وما هي الأنواع التي تتصل بها، وتم العثور على التراوت الشائك في البحيرات العميقة في اسكتلندا، لا يمكن رؤية ممثلي هذا النوع إلا أثناء التزاوج، تغوص الأسماك حتى عمق 30 مترًا لتلتقط الفريسة، النظام الغذائي الرئيسي لبروتوس وزملائه هو أسماك شار القطبية الشمالية.

وتبين أن بروتوس البالغ وزنه سبعة كيلوجرامات و طوله 84 سنتيمترًا هو أكبر ممثل للأنواع التي يتم صيدها في البحيرة، و يبلغ عمر السمكة حوالي 12 عامًا، ويبلغ إجمالي العمر الافتراضي لهذه الأسماك حوالي 20 عامًا، وقد أطلق على الوحش هذا الاسم كون الأساطير تؤكد وجوده في بحيرة لوخ نيس الإسكتلندية، ويعتقد الناشطون أن هذا الوحش سليل مجموعة باقية من البلصورات، بينما لا يوجد أي دليل علمي على وجوده.