ضبط طن ونصف ألبان وتحرير 14 مخالفة تموينية بمركز مطاى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بمحافظة المنيا، حملات تموينية لضبط الأسواق، والتى أسفرت عن تحرير 14 مخالفة تموينية متنوعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك و إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الإرتقاء بالمجتمع.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات الواقعة.

من جانبه قال خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تكثف جهودها لضبط الحالة العامة بالمخابز البلدية والأسواق واسفرت الحملات عن ضبط 14 مخالفة تموينية منها عدم وجود شهادات صحية، كما تم للتحفظ على طن ونصف الطن من الالبان، وكمية من المواد الغذائية اللحوم لإرسالها لمعامل التحاليل وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتحويل للجهات المعنية للتحقيق فى المخالفات.