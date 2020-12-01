صور.. وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يسلمان عقود 620 مشروعا للمواطنين

كفر الشيخ _محمد سليمان

سلم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عقود مشاريع برنامج " فرصة للثروة الداجنة "وعددها 620 مشروعا بأول مرحلة له بالتعاون مع السيد قصير، وزير الزراعة، عبارة عن بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحده 120 طائرا عمر 120 يوما لإنتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم ويتم تسديد الأقساط عن طريق بيض الدجاج.

قال محافظ كفر الشيخ، إن جميع الحرف التى قدمتها الوزيرة للسيدات الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة بالحامول وبلطيم كهدية متمثلة فى بوكس به 120 دجاجة بدون مقابل بجانب 800 كيلو علف لشهرين القيمة بـ15 ألف جنيه والباقى يتم سداده من الإنتاج، أملًا أن يتم تعميم المشروع فى جميع مراكز كفرالشيخ.