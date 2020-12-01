اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يسلمان عقود 620 مشروعا للمواطنين

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 04:14 م
صور.. وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يسلمان عقود 620 مشروعا للمواطنين تسليم العقود
كفر الشيخ _محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عقود مشاريع برنامج " فرصة للثروة الداجنة "وعددها 620 مشروعا بأول مرحلة له بالتعاون مع السيد قصير، وزير الزراعة، عبارة عن بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحده 120 طائرا عمر 120 يوما لإنتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم ويتم تسديد الأقساط عن طريق بيض الدجاج.

 

قال محافظ كفر الشيخ، إن جميع الحرف التى قدمتها الوزيرة للسيدات الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة بالحامول وبلطيم كهدية متمثلة فى بوكس به 120 دجاجة بدون مقابل بجانب 800 كيلو علف لشهرين القيمة بـ15 ألف جنيه والباقى يتم سداده من الإنتاج، أملًا أن يتم تعميم المشروع فى جميع مراكز كفرالشيخ.

 

WhatsApp Image 2020-12-01 at 3.21.11 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-12-01 at 3.21.14 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-12-01 at 3.21.15 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-12-01 at 3.21.16 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-12-01 at 3.21.17 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-12-01 at 3.21.21 PM
 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

برنامج فرصه

وزارة التضامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التضامن تؤكد الاهتمام بالصيادين والأيتام و620مشروعا في برنامج فرصة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 02:22 م

وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان دور الأيتام

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 01:19 م

وزيرة التضامن تستعرض برامج الوزارة مع محافظ كفر الشيخ

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:57 م

صور.. وزيرة التضامن تتفقد دار الأمل للأطفال الأيتام والرضع وجمعية الهلال الأحمر

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:04 م

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة التضامن لتسليم 620 مشروعاً بتكلفة 15 مليون جنيه

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:39 ص

وزيرة التضامن تفتتح اليوم مشروع "سلاسل القيمة للإنتاج الحيوانى"بكفر الشيخ

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:06 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة