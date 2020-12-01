صحيفة: سلسلة مطاعم بيتزا شهيرة تقرر التعامل بعملة البيتكوين فى فنزويلا

كتبت فاطمة شوقى

بدأت سلسلة مطاعم بيتزا شهيرة التعامل بعملة البيتكوين BTC، وقالت صحيفة "اى اوديل" الإسبانية، إنه من الآن فصاعدا سيتمكن المستخدمون الفنزويليين من استخدام أكبر عملة مشفرة فى السوق وسيلة للدفع لأحدى أشهر سلسلة مطاعم بيتزا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطاعم البيتزا فى فنزويلا تعاونت مع شركة الأصول الرقمية CryptoBuyer، وهى شركة ناشئة مقرها بنما تعمل منذ عام 2015 فى أمريكا اللاتينية كنقطة بيع ومزود خدمة إيه تى إم ATM للعملات المشفرة.

ولن يتمكن عملاء المطعم من استخدام عملة البيتكوين فحسب، بل أيضا استخدام رمز XPT الأصلى ، وقال المدير التنفيذى لمطاعم البيتزا فى فنزويلا ، ريتشارد الخورى: "نحاول أن نسير جنبا إلى جنب مع الابتكار التكنولوجى باستخدام ما تقدمه التكنولوجيا، لتتمكن من الحفاظ على السوق وتطويره.

وقفزت عملة بيتكوين الرقمية أمس الإثنين إلى مستوى قياسي مرتفع جديد، في أعقاب هبوط حاد الأسبوع الماضي قلص مكاسبها لعام 2020 .

وصعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم أكثر من ثمانية بالمئة إلى 19728 دولارا، قبل أن تتراجع إلى 19257 دولارا في الخامس مساء.