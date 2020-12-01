شقيق مارادونا فى رسالة وداع: عانق أبوينا فى السماء ولا تتركهما.. صور

كتبت فاطمة شوقى

قال راؤول مارادونا، المعروف بـ"لالو" شقيق لاعب كرة القدم الأرجنتينى دييجو ارماندو مارادونا، فى رسالة مؤثرة للغاية على تويتر بعد وفاة شقيقه: "أخى العزيز، قاهر الأحلام، لقد أخذتنى من يدى عندما كنت طفلا، وعلمتنى أن أصدق أنه لا يوجد شئ مستحيل.. لقد كنت من كوكب آخر، ومعا على مر السنوات أكدت ذلك، والآن أستطيع أن أرى عالمك والعالم بأسره يودعك ، ويتذكر سحرك، شعرت دائما بالفخر لكونى شقيقك وهذا الألم العظيم الذى أشعر به لن يزول أبدا".



اسرة مارادونا

دييجو مارادونا وشقيقه

وأضاف لالو فى رسالته "ستظل عائلتك تعانقك وستكون بناتك محبة وشجاعة وخالصة، وأطلب منك أن تحضن أمى وابى ولا تتركهما، ماذا اقول عن الوداع ..انا احبك اليوم ودائما".



شقيق مارادونا



مارادونا وشقيقه

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن لالو أحد أفراد اسرة مارادونا الذى كان يزوره باستمرار اثناء إقامته فى عيادة أوليفوس بسبب العملية التى خضع لها بسبب ورم دموى فى رأسه، كما أنه رافق بنت شقيقه دلما فى المجمع الطبى ورافق مارادونا لاحقا اثناء اعادة تأهيله فى المصحة ثم فى المنزل الجديد الواقع فى تيجرى.