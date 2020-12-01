اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:03 م
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سُّلطان عمان يهنّئ رئيس الإمارات باليوم الوطنى الـ49

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:53 م
سُّلطان عمان يهنّئ رئيس الإمارات باليوم الوطنى الـ49 سلطان عمان هيثم بن طارق
أ ش أ

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بعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتّحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطان أعرب في هذه البرقية عن أصدق التهاني للشعب الإماراتي، وأطيب التمنّيات بأن يحقق المزيدَ مما يصبو إليه من تقدّمٍ ورقيٍّ وازدهارٍ في ظل قيادته الحكيمة.
وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى تأسيس اتحادها في الثاني من ديسمبر عام 1971


عمان

الإمارات

اليوم الوطنى للإمارات

هيثم بن طارق

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