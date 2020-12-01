سكرتير عام المنوفية يناقش استكمال جراج متعدد الطوابق بشبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة أخر المستجدات الخاصة بالجراج المتعدد الطوابق المجاور لمول العاصمة بشبين الكوم، بحضور المستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة والعميد علاء خضر ممثل الشركة الوطنية للمقاولات إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والوفد القائم على تنفيذ المشروع، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ومدير مديرية الإسكان وممثل إدارة الحماية المدنية ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام.

تناول الاجتماع مناقشة كافة معوقات استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بجراج متعدد الطوابق بنطاق حى شرق شبين الكوم ووضع الحلول المناسبة للانتهاء منه، وأكد السكرتير العام على أن الجراج المتعدد الطوابق سيعمل إحداث نقلة نوعية وتحقيق سيولة مرورية بعاصمة المحافظة فضلًا عن خدمة مول العاصمة، موجهًا بضرورة تكاتف الجهود وتذليل العقبات للانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر لخدمة أهالى المحافظة.

يأتى هذا فى إطار خطة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.