رجل ينجو من الدهس أسفل سيارة انقلبت قبله بخطوات معدودة فى بيلاروسيا.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا مراقبة على أحدى الطرق السريعة في مدينة بابرويسك في بيلاروسيا، مشهد يخطف القلوب للحظة نجاة رجل من الموت في اللحظات الأخيرة دهسا تحت سيارة مسرعة انزلقت وانقلبت خلفه بخطوات معدودة، وأظهرت لقطات الفيديو التي نقلتها شبكة روسيا اليوم، لحظة الحادث المروري وانقلاب سيارة "جيب" عدة مرات وكادت أن تدهس رجلا كان يركض قرب طريق سريع ونجا بأعجوبة.

وأفادت وسائل اعلام محلية، بأن السائق وركاب السيارة لم يصابوا بسوء جراء الحادث، الذي وقع بسبب انزلاق السيارة بعد تساقط الثلوج، وشهدت لقطات الفيديو هرولة سكان المنطقة نحو السيارة بعد انقلابها عدة مرات بسبب سوء وضع الطريق نتيجة الثلوج، للاطمئنان على حالة الركاب.



لحظة انقلاب السيارة

ويشار إلى أنه في حادثة أخرى، كانت قد شهدت إحدى شوارع مدينة سامارا فى روسيا، حادث سير غريب من نوعه، حيث فوجئ السكان بالشاحنة العملاقة وهي واقفة بشكل عمودي على صندوقها الخلفى، وعلقت في منتصف الطريق، دون العثور على فيديوهات تسجل لحظة الحادثة، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للشاحنة وهى تقف عاموديا وسط الطريق ويحاوطها عدد من عناصر فرق الانقاذ والاطفاء فى المدينة الروسية.

وقالت وزارة الداخلية فى منطقة سامارا، أن سائق الشاحنة تم اجلاءه من كابينة القيادة بسلام، كما شارك في عملية الإنقاذ 8 أشخاص، ولم يصب أحد نتيجة الحادثة الذى وقع مساء الأربعاء في سامارا، وفسر مسئولو الامن فى المدينة الواقعة بأن آلية رفع الهيكل الخارجي للشاحنة بدأت تتحرك بشكل تلقائي، وخلال السير اصطدمت مؤخرة الشاحنة المرفوعة بإحدى اللافتات على قارعة الطريق مما أدى إلى اصطدام الشاحنة بقوس الطريق ورفع مكان السائق.