رئيس مدينة أبو قرقاص: منع سير السيارات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا خلال حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكلف رئيس المركز، مدير إدارة المواقف بمنع سير أى سيارة غير ملتزم سائقيها بارتداء الكمامة وكذا الركاب.

وأكد رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر، للحفاظ على الدولة ولضمان سير عجلة الحياة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال الحملة أشاد بالتزام عدد كبير من سائقى السيارات، بتنفيذ القرار موجها لهم التحية والتقدير لوعيهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها مركز أبوقرقاص لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وطالب رئيس المركز بضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة الحرجة، واتباع إرشادات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه.