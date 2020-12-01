جامعة بنى سويف تنظم اليوم ندوة الجامعات الأهلية فى مصر والعبور للمستقبل

بنى سويف هانى فتحى

تنظم جامعة بنى سويف اليوم الثلاثاء، بإشراف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ندوة بعنوان "الجامعات الأهلية فى مصر والعبور للمستقبل" وذلك فى الحادية عشر صباحا بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنى سويف.

وشهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الاثنين، فعاليات اللقاء الجماهيرى بعنوان الترابط الأسرى ودوره فى حماية الأوطان بالتعاون مع الأزهر الشريف وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى والتى تستمر حتى 3 ديسمبر القادم.

وذلك بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدى مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صبرى تمام عميد كلية الطب البيطري، والشيخ سيد عبد اللطيف رئيس المنطقة الأزهرية ببنى سويف، وعمداء الكليات، وقيادات ومشايخ الأزهر الشريف.