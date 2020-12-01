توزيع كمامات مجانا على سكان مدينة برازيلية للحد من تفشى عدوى كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

حرصت بلدة سيدرو دو أبايتى فى جنوب شرق البرازيل، على تنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية لتقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين مواطنيها، حيث جرى توزيع الكمامات بالمجان على جميع السكان، إضافة إلى إجراء الفحوصات بطريقة عشوائية فى شوارع خالية من المارة للتأكد من عدم وجود حالات لمصابى فيروس كورونا، حيث أن هذه المدينة الصغيرة هى الوحيدة التى لم تشهد أى إصابة بفيروس كورونا فى البرازيل التى سجّلت ثانى أعلى نسبة وفيات فى العالم.

📹 في سيدرو دو أبايتي في جنوب شرق #البرازيل توزّع الكمّامات بالمجّان على الجميع وتجرى الفحوص بطريقة عشوائية في شوارع مقفرة، فهذه المدينة الصغيرة هي الوحيدة التي لم تشهد أيّ إصابة بفيروس #كورونا المستجدّ في البلد حيث سجّلت ثاني أعلى نسبة وفيات في العالم.#فرانس_برس pic.twitter.com/qUO4jWG1xb — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 30, 2020

وأجرت وكالة فرانس برس، جولة بالكاميرا فى البلدة الصغيرة وظهرت أنها تقتصر على شارع رئيسى وشارعين موازيين تتفرع منهم بعد الأزقة التى تخيم عليها صمت فى الصباح والمساء، كما ظهر شخص يقود دراجة وينصح الناس من خطورة كورونا، وتستخدم السلطات فى المدينة مكبر الصوت لتذكير السكان بخطورة فيروس كورونا.



توزيع كمامات على السكان



توزيع كمامات بالمجان

فيما قالت كاسيا دوس سانتوس، المسؤولة عن شئون الصحة فى البلدية، إن مدينة سيدرو دو أبايتى صغيرة وتضم كنيسة ومستوصف على بعد، ويعيش فيها 1200 نسمة، فقررنا انشأنا مصنعا للكمامات ووزعناها على الجميع، إضافة إلى دراجة مع مكبر صوت تتنقل بين الاحياء تعطى ارشادات للسكان.

وقالت وزارة الصحة فى البرازيل، اليوم، إن البلاد سجلت 21138 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 287 وفاة خلال أربع علامات متابعة، تتسبب فى الإصابة بفيروس كورونا فى البرازيل.

وعلمت صحيفة Estadao البرازيلية أن أحد العاملين فى مستشفى ساو باولو قام بتحميل جدول بيانات يحتوى على تفاصيل تسجيل الدخول لقاعدتى بيانات حكوميتين إلى GitHub، مما يعرض البيانات الشخصية لملايين مرضى COVID-19 للخطر.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تضمنت مجموعات البيانات أسماء المرضى وعناوينهم وتحديد هويتهم وتاريخهم الطبي، وتضمنت البيانات كلا من الحالات الخفيفة وكذلك المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج فى المستشفى، وشمل الوصول حتى المرضى البارزين مثل الرئيس جايير بولسونارو وعائلته وحكام الولايات وسبعة وزراء.

فيما تم سحب جدول البيانات من GitHub حيث قام المسؤولون بتغيير تفاصيل تسجيل الدخول وألغوا المفاتيح لمنع المتسللين من الوصول إلى البيانات.