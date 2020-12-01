تعقيم مبنى محافظة المنوفية عقب إصابة المحافظ و5 من العاملين بالديوان بكورونا

وأصدر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد الماضى، قرارات بتخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية "ديوان عام المحافظة، الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مديريات الخدمات، والمشروعات الخدمية، وكافة المصالح الحكومية" بنسبة 25% من إجمالى عدد العمالة.

وأكد محافظ المنوفية، فى القرار، أنه سيتم الخفض بنسبة 25% وذلك بعد استبعاد الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على سير العمل، وتقديم الخدمات لجماهير المواطنين، وفقا لرؤية رئيس الجهة او طبيعة العمل، فضلاً على أن القرار لا يسرى على العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، مُضيفًا أن الإجازة الممنوحة تكون إجازة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المُقررة قانونًا ولا تؤثر على المستحقات المالية.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على عرض تقرير يومى بموقف الأكسجين الطبى بكافة مستشفيات المحافظة وضرورة الاسراع فى تعاقد جميع المستشفيات مع الشركات المتخصصة بتزويد الأكسجين الطبى منعاً لحدوث عجز وحفاظا على أرواح المرضى، فضلا عن ضرورة التواصل مع هيئة الشراء الموحد لتوفير مستلزمات المستشفيات من حيث الأسرة وأجهزة التنفس والمستلزمات الطبية الاخرى كما وجه وكيل وزارة الصحة بتخصيص 25 % من مستشفى أشمون العام لاستقبال حالات كورونا.