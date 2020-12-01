اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعقيم مبنى محافظة المنوفية عقب إصابة المحافظ و5 من العاملين بالديوان بكورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:07 م
تعقيم مبنى محافظة المنوفية عقب إصابة المحافظ و5 من العاملين بالديوان بكورونا تعقيم مبنى محافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقمت اليوم الجهات المختصة مبنى محافظة المنوفية، وذلك عقب إصابة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية و5 من العاملين بالديوان، بينهم مدير مكتب المحافظة و3 من العاملين بالمكتب ومدير العلاقات العامة بكورونا، وذلك لمواجهة الفيروس.
 
 
وأصدر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية،  الأحد الماضى، قرارات بتخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية "ديوان عام المحافظة، الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مديريات الخدمات، والمشروعات الخدمية، وكافة المصالح الحكومية" بنسبة 25% من إجمالى عدد العمالة.
 
وأكد محافظ المنوفية، فى القرار، أنه سيتم الخفض بنسبة 25% وذلك بعد استبعاد الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على سير العمل، وتقديم الخدمات لجماهير المواطنين، وفقا لرؤية رئيس الجهة او طبيعة العمل، فضلاً على أن القرار لا يسرى على العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، مُضيفًا أن الإجازة الممنوحة تكون إجازة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المُقررة قانونًا ولا تؤثر على المستحقات المالية.
 
وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على عرض تقرير يومى بموقف الأكسجين الطبى بكافة مستشفيات المحافظة وضرورة الاسراع فى تعاقد جميع المستشفيات مع الشركات المتخصصة بتزويد الأكسجين الطبى منعاً لحدوث عجز وحفاظا على أرواح المرضى، فضلا عن ضرورة التواصل مع هيئة الشراء الموحد لتوفير مستلزمات المستشفيات من حيث الأسرة وأجهزة التنفس والمستلزمات الطبية الاخرى كما وجه وكيل وزارة الصحة بتخصيص 25 % من مستشفى أشمون العام لاستقبال حالات كورونا.

 


محافظ المنوفية

اصابة محافظ المنوفية

اصابة محافظ المنوفية بفيروس كورونا

اصابة محافظ المنوفية بكورونا

محافظ المنوفية كورونا

فيروس كورونا

ايجابية مسحة محافظ المنوفية

محافظة المنوفية

اللواء ابراهيم ابو ليمون

استراحة شبين الكوم

العزل المنزلى

اخبار محافظة المنوفية

اخر اخبار محافظة المنوفية

مكتب المحافظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنوفية يباشر عمله لليوم الثالث من الاستراحة بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:57 ص

محافظ المنوفية يباشر عمله لليوم الثانى من استراحته الخاصة عقب إصابته بكورونا.. تعقيم مبنى ديوان المحافظة وسط إجراءات احترازية.. وسلبية نتيجة المسحة الطبية لنائبه.. وتخفيض عدد العاملين بالجهات الحكومية.. صور

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:30 م

محافظ المنوفية يباشر عمله لليوم الثانى من استراحته الخاصة عقب إصابته بكورونا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 12:17 م

قبل إصابته بفيروس كورونا بأسبوع.. هذه هى أعمال محافظ المنوفية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 11:51 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة