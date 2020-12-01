تعرف على الخدمات المقدمة بالمركز النموذجى للخدمات التموينية بمدينة بورفؤاد

بورسعيد محمد فرج

يعتبر المركز النموذجى للخدمات التموينية بمدينة بورفؤاد "سادس" مركز متطور بمحافظة بورسعيد يقدم الخدمة بمدينة بورفؤاد وسهل الطينة وشرق التفريعة والمدينة المليونية.

ويقول سامح فوزى جندى مدير المركز المتطور بمدينة بورفؤاد لـ"اليوم السابع"، أن المركز يحتوى على 6 شبابيك لخدمة المواطنين، فضلا عن أنه مزود بأحدث الأجهزة وبأفضل بنية تحتية تتمثل فى "أجهزة تكييف وإضاءة على أعلى مستوى ومكان انتظار مزود بأحدث المقاعد والمساحات التى تساعد على التباعد الاجتماعى".

وأضاف أن المركز متوافر به خدمة النظام الآلى الذى يتيح للمواطن الالتزام بأداء الخدمة بسرعة ويسر دون أى تزاحم على شبابيك الخدمة.

وتابع: أن المركز متوافر به شاشة عرض داخلية تقوم بعرض برومو لكل الخدمات التى يؤديها وكيفية أدائها والمستندات التى تقدم، فضلا عن تعريف المواطن بالمسئولين عن المنظومة التموينية داخل محافظة بورسعيد وفريق العمل بالمركز.

وفى ذات السياق أكد سامح أن المركز يقوم بأداء كافة الخدمات المتعلقة ببطاقة التموين الذكية منذ إنشائها وأى إجراءات متعلقة بها مثل "بدل فاقد وبدل تالف والفصل الاجتماعى والتحويل من محافظة إلى أخرى وعمل بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

ومن جهة أخرى أكد أن المركز أضاف منظومة الشكاوى الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء نظرا لما يتمتع به المركز من إمكانيات فضلا عن أنه يتطبق منظومة التحول الرقمى حيث تعتبر إنجاز لخدمة المواطنين غير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا، مضيفا: أن منظومة التحول الرقمى إنجاز سريع لإنهاء كافة خدمات المواطنين فى بعض المشاكل أو الإجراءات غير المتاحة على سيستم عمل الوزارة على الحاسب الآلى.

وتابع أنه تم تأهيل العاملين بالمركز للارتقاء بالمنظومة والأداء الجيد والتميز للتعامل مع أحدث الأجهزة والتطورات الإدارية والتكنولوجية للارتقاء بمستوى منظومة التحول الرقمى لخدمة المواطنين.