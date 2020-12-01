تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 8710 حالات.
وقال مدير المعلومات الاستراتيجية بالوزارة الدكتور محمد محمود - في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية اليوم الثلاثاء - إنه وبعد إجراء 746 فحصا تم تسجيل 109 إصابات مؤكدة وتعافي 32 مصابا ووفاة مصابين، وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 7774، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 177.
تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانياالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 09:53 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 8710 حالات.
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