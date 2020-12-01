اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 11:06 م
خالد صلاح
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تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 09:53 م
تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 8710 حالات.
وقال مدير المعلومات الاستراتيجية بالوزارة الدكتور محمد محمود - في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية اليوم الثلاثاء - إنه وبعد إجراء 746 فحصا تم تسجيل 109 إصابات مؤكدة وتعافي 32 مصابا ووفاة مصابين، وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 7774، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 177.


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كورونا فى موريتانيا

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