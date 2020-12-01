اليوم السابع
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خالد صلاح
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"بيطرى الغربية" تعلن انتهاء 52% من أعمال إنشاء المجزر النصف آلى صديق البيئة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 01:30 ص
"بيطرى الغربية" تعلن انتهاء 52% من أعمال إنشاء المجزر النصف آلى صديق البيئة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربيه
الغربية محمد طارق

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قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، إن أعمال إنشاء المجزر النصف آلى تسير بشكل سريع يوميا بمتابعة شبه يوميه من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من 52% من الأعمال الإنشائية والتى بدأت فى شهر مارس الماضى بتكلفة 40 مليون جنيه كتكلفة مبدئية، موضحا أن المجزر سيحدث طفرة كبيرة فى المحافظة كونه صديق للبيئة.

 

وأشار إلى أن سيتم الاستفادة من مخالفات جميع المجازر الموجودة بمراكز ومدن المحافظة بعد تشغيل المجزر النصف آلى، وذلك من خلال طهيها وتقديمها للمزارع السمكية بدلا من نقلها إلى مقلب تجميع القمامة الخاص بالمحافظة بمدينة السادات.

 


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