بولندا تسجل 9105 إصابات جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9105 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليصل إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 999924 مصابا.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البولندية - أنه تم تسجيل 449 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 17599 شخصا.
وأضافت الوزارة أن عدد من تماثلوا للشفاء من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس التاجي المستجد بلغ حتى الآن 597589 شخصا.
ورصدت بولندا أول حالة إصابة بالفيروس في الرابع من شهر مارس الماضي.
ومن ضمن أعراض مرض (كوفيد-19) الحمى والكحة وضيق التنفس وألم العضلات والشعور بالتعب، ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين وانتقل منها إلى جميع أنحاء العالم.
بولندا تسجل 9105 إصابات جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعةالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 10:52 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9105 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليصل إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 999924 مصابا.
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