اليوم السابع
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بدء تركيب 4 آلاف قطعة مياه موفرة كمرحلة أولى بمساجد وكنائس شمال سيناء

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:43 م
بدء تركيب 4 آلاف قطعة مياه موفرة كمرحلة أولى بمساجد وكنائس شمال سيناء تركيب 4 آلاف قطعة مياه موفرة
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت شركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء تركيب 4 آلاف قطعة مياه موفرة كمرحلة أولى فى المساجد والكنائس، وأعلنت الشركة فى بيان لها أنه إطار دعم اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لتنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق العمرانية ممثلة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتوريد وتركيب القطع الموفره بدور العبادة (المساجد الأهلية والكنائس) بجميع محافظات الجمهورية، وجه بسرعة تشكيل فريق من الفنيين والمتخصصين بتكليف من رؤساء القطاعات ومديرى المناطق لبدء العمل بمبادرة تركيب القطع الموفرة بدور العبادة الأهلية بمختلف المناطق بشمال وجنوب سيناء.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تتم  بالتعاون مع قيادات المحافظتين ومجالس المدن وعليه فقد تم استلام 4 آلاف قطعة موفرة كمرحلة أولى وجارى عمليات الحصر والتركيب بمختلف المناطق بشمال وجنوب سيناء فى ظل توجيهات السياسة العليا بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

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شمال سيناء

شركة المياه

جنوب سيناء

توفير المياه

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