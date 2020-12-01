انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيروس سى لطلاب الإعدادى بالشرقية

أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شارة بدء انطلاق مبادرة الكشف المبكر لفيروس سى على طلاب الصف الأول الإعدادى بمدرسة الزقازيق الإعدادية بنات رقم 1 التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة – بمحافظة الشرقية للوصول لمجتمع صحى وسليم خالٍ من الأمراض.

أوضح محافظ الشرقية، أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبى على 161 ألف و299 طالب وطالبة بعدد 1536 مدرسة إعدادية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للقضاء على فيروس سى وللحفاظ على مصر خالية من المرض، مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة، حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

أضاف المحافظ، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحى ومديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية أن الهيئة قامت بوضع خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادى بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحى والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريق وتتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطلاب المصابين بالالتهاب الكبدى ” فيروس سي” والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى للصف الأول تستهدف الفحص الطبى لعدد 161299 طالب وطالبة بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية، مضيفًا بأن أعمال الفحص تتم من خلال 21 فرقة طبية تتكون من أطباء وممرضين وفنيين معامل ومدخلين بيانات لتسجيل بيانات الطلاب بالمدارس"، تقوم بتغطية 1536 مدرسة بالمحافظة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والتى انطلقت منذ أول مارس من العام الماضى، وتم خلالها إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 3 ملايين و777 ألف مواطن على مستوى المحافظة، وتم تقديم علاج الفيروسات الكبدية بالجرعات الثلاثة لأكثر من 68 ألف مواطن، وتقديم علاج الأمراض غير السارية والمزمنة لأكثر من 52 ألف مواطن بمحافظة الشرقية.

ذلك بحضور رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وعمرو شحاته وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية.