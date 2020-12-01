اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القيادة السعودية تهنئ الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:50 ص
القيادة السعودية تهنئ الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى الملك سلمان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال الملك: يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التهاني أيضا للقيادة في دولة الإمارات، وذلك وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية، واس اليوم الثلاثاء.

 


الملك سلمان

الامارات

السعودية

اليوم الوطني في الامارات

اخبار الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة