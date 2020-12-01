القيادة السعودية تهنئ الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى

وكالات

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال الملك: يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التهاني أيضا للقيادة في دولة الإمارات، وذلك وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية، واس اليوم الثلاثاء.