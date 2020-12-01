السودان تعلن ضبط بنادق كلاشنكوف بولاية القضارف

أعلنت الشرطة السودانية ضبط 8 بنادق "كلاشنكوف" في سيارة قادمة من ولاية كسلا (شرقي السودان)، وذلك في ولاية القضارف، بمحلية الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
وقال مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة صابر الله جابو فضل -في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة السودانية- إن الضبطية تمت في إطار منع الجريمة وضبط المركبات غير المقننة.
كانت قوات الشرطة قد اشتبهت في سيارة، وعند إيقافها حاول السائق الفرار، فتمت مطاردته، حيث تمكنت قوات الشرطة من توقيف السيارة، وتم العثور على الأسلحة.
السودان تعلن ضبط بنادق كلاشنكوف بولاية القضارفالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:46 ص
بنادق كلاشنكوف - أرشيفية
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أعلنت الشرطة السودانية ضبط 8 بنادق "كلاشنكوف" في سيارة قادمة من ولاية كسلا (شرقي السودان)، وذلك في ولاية القضارف، بمحلية الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
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