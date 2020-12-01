اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:01 م
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الرئيس الباكستانى يلتقى بوزير الدفاع الصينى

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:39 م
الرئيس الباكستانى يلتقى بوزير الدفاع الصينى الرئيس الباكستاني عارف علوي
وكالات

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التقى الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي بإسلام آباد وزير الدفاع الصيني وي فينغ الذي يزور باكستان حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
وقال الرئيس علوي إن العلاقات الثنائية مع الصين تعد إحدى أهم ركائز السياسة الخارجية لباكستان، مؤكداً حرص الحكومة الباكستانية على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية مع الصين والارتقاء بها بشكل يخدم أهداف الأمن والاستقرار في المنطقة.


باكستان

الصين

عارف علوى

وي فينغ

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