الرئيس الباكستانى يلتقى بوزير الدفاع الصينى

التقى الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي بإسلام آباد وزير الدفاع الصيني وي فينغ الذي يزور باكستان حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
وقال الرئيس علوي إن العلاقات الثنائية مع الصين تعد إحدى أهم ركائز السياسة الخارجية لباكستان، مؤكداً حرص الحكومة الباكستانية على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية مع الصين والارتقاء بها بشكل يخدم أهداف الأمن والاستقرار في المنطقة.
الرئيس الباكستانى يلتقى بوزير الدفاع الصينىالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:39 م
الرئيس الباكستاني عارف علوي
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التقى الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي بإسلام آباد وزير الدفاع الصيني وي فينغ الذي يزور باكستان حاليًا.
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