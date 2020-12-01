الجبير: اليأس يدفع ظريف لإلقاء اللوم على السعودية حيال أى شىء سلبى يحدث بإيران

كتب محمد شرقاوى

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، إن اليأس يدفع ظريف لإلقاء اللوم على السعودية حيال أي شيء سلبي يحدث في إيران.

وأضاف الجبير، أن الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة السعودية، مؤكدا أن النظام الإيراني قائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني.

وتابع أنه فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني، مضيفا أنه لو يحدث فيضان أو زلزال في إيران "لا قدر الله" ظريف سيحمل السعودية المسؤولية.