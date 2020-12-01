التحفظ على 8 أطنان أسمنت فى حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، علي رؤساء الأحياء بضروة التصدى بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أى أعمال بناء مخالف فى المهد، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة بالبناء المخالف بنطاق الأحياء ومتابعتها.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، وأثناء المعاينة لأماكن المتغيرات المكانية لقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب تلاحظ وجود أعمال خرسانة للأرضيات داخل هنجر حديدي ومبني حديد.

وعلى الفور شن الحى برئاسة اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف وتم التحفظ على 8 أطنان أسمنت ولودر وخلاطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أكد أن المحافظة استقبلت حوالى 40 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء، بقيمة إجمالية تبلغ مليار ونصف جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن أى قرار سيتم اتخاذه فى هذا الشأن ييتم من خلال لجنة فنية تحدد قيمة متر التصالح وجميع الأموال المحصلة سيتم توجيهها لرفع كفاءة البنية التحتية فى المحافظة.

وقال الشريف، إنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول، يتم من خلاله استصدار تراخيص البناء، للقضاء على الفساد، ومن المتوقع أن ينتهى هذا المشروع خلال عام.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه لم ولن نطرد أى أسرة من منزلها بسبب قانون التصالح بمخالفات البناء، وأن هناك لجنة من المتخصصين تمر على جميع المناطق والأحياء لمتابعة الحالة الخاصة بالمواطن، فمحافظة الإسكندرية لها وضعية خاصة عن كل المحافظات بسبب وجود أبراج بارتفاعات الـ20 دورا و25 دورا، فمعظم المخالفات تحت بند مخالفة قيود الارتفاع، مؤكدا أن هناك لجنة متخصصة لتحديد القيم؛ فالأماكن على الكورنيش ليست مثل المناطق الداخلية من المحافظة.