اليوم السابع
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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتعزيز الحقوق الكاملة لذوى الإعاقة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:21 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتعزيز الحقوق الكاملة لذوى الإعاقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما في ذلك في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، مشيراً إلى أن إيجاد عالم يتمتع فيه الجميع بفرص متساوية هو هدف يستحق المكافحة من أجله.
جاء ذلك في كلمة جوتيريش خلال الدورة الثالثة عشرة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي عقدت اليوم في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد جوتيريش، على أن الاتفاقية لن تتحقق بشكل كامل بدون التصدي لما يواجهه ذوو الإعاقة من عقبات وظلم وتمييز، مبيناً أن كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر مهم للوفاء بالوعد الجوهري لأجندة 2030 للتنمية المستدامة المتمثل في عدم ترك أحد وراء ركب التقدم.


الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

ذوى الإعاقة

كورونا

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