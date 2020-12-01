اليوم السابع
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الأمم المتحدة تشيد بجهود الإمارات لنقل الإمدادات للاجئين الإثيوبيين

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:00 ص
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإمارات لنقل الإمدادات للاجئين الإثيوبيين اللاجئون - أرشيفية
وكالات

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أشادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات، وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات للاجئين الإثيوبيين.

وأثنى الناطق باسم المفوضية، باباربالوش، في مؤتمر صحافي عقد في جنيف، على سخاء دولة الإمارات في تحمل تكاليف رحلتين جويتين لنقل المساعدات لدعم اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان مؤخراً.

وأشار بالوش، إلى أنّ الرحلة الأولى من الجسر الجوي هبطت الجمعة الماضية في الخرطوم وتحمل 32 طناً من المساعدات الطارئة للمفوضية، وذلك من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، فيما من المقرر أن غادر جسر جوي آخر من دبي حاملاً مائة طن من المساعدات الإغاثية الإضافية، لافتاً إلى أنّ المنظّمة تخطط لأربع عمليات نقل جوي أخرى للمساعدات.

وأعرب بالوش، عن مخاوف المفوضية في ما يتعلق بنحو 500 ألف شخص يعيشون فى ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وقلقه على نحو 96 ألف لاجئ إريتري في الإقليم من نفاد الغذاء لديهم إن لم تصل إليهم الإمدادات الأسبوع المقبل.

 


اللاجئون

إثيوبيا

الإمارات

اللاجئون الإثيوبيون

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