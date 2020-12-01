اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:06 م
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الأردن تسجل 4187 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:28 م
الأردن تسجل 4187 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى الأردن - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء، تسجيل 4187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 223617 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 162959 حالة بعد تسجيل 7933 حالة إضافية، كما سجلت 51 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 2802 حالة.


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