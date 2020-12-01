استقالة مسئول بالتشيك اعتراضًا على تخفيض عدد تحليلات فيروس كورونا

براغ أ ش أ

استقال المنسق الوطنى لجمهورية التشيك المختص بفحوصات فيروس كورونا المستجد؛ اعتراضًا على سياسة البلاد بتخفيض عدد تحليلات الفيروس فى الآونة الأخيرة.

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء، أن ماريان هاجديش قدم استقالته ومن المتوقع أن يترك منصبه بحلول نهاية العام الجاري، وأعرب المسؤول عن رفضه لانخفاض أعداد التحليلات التى يتم إجراؤها وعدم رغبته فى توفير غطاء لقرارات ذات طبيعة سياسية وأنه ينتوى التركيز على البحث، وذلك على حد وصفه .

وقال - فى تصريحات صحفية - إن وزارة الصحة لم تتخذ قرارها بناءً على توصيات خبراء مع عدم اتباع العديد من الاستراتيجيات الموضوعة بهدف مواجهة فيروس كورونا.. وفى السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة - فى رد رسمى - أنها تتبع بشكل عام توصيات الخبراء.

وانخفض معدل العدوى اليومى فى التشيك على مدار الأسابيع الماضية فى التشيك وكذلك انخفض معه عدد التحاليل التى يتم إجراؤها.