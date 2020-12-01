اليوم السابع
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إيران تنشر صورا نادرة للعالم النووى المغتال مع روحانى أثناء تكريمه

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:04 م
إيران تنشر صورا نادرة للعالم النووى المغتال مع روحانى أثناء تكريمه إيران تنشر صورا نادرة للعالم النووى المغتال مع روحانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نشرت وسائل اعلام إيرانية صورا نادرة للعالم النووى المغتال محسن فخرى زادة، مع الرئيس حسن روحانى وهو يقلده شارة الخدمة من الدرجة الثانية.

وبحسب وسائل اعلام إيرانية فإن فخرى زادة كان أول عالم إيرانى يحصل على هذا التكريم من الرئيس الإيرانى، لكن لم تشير إلى تاريخ هذا التكريم.

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وتعرض العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده، للاغتيال يوم الجمعة الماضية والذى تصفه تقارير غربية بالعقل المدبر لبرنامج سرى لصنع القنبلة النووية فى إيران، عبر بتفجير وإطلاق نار استهدفا سيارته فى مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله.

وقبل عامين ورد اسم هذا العالم في مؤتمر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبالتحديد فى عام 2018 الذي عرض من خلاله وثائق قال إنها "تثبت مواصلة النظام الإيرانى تطوير قدراته النووية العسكرية"، وقال عنه إن "فخري زادة كان يترأس برنامج (آماد) النووي، الذي يهدف لمواصلة إيران تطوير سلاح نووي تحت مسميات علمية".

في مارس 2007، ورد اسم فخري زاده ضمن مجموعة من الأشخاص الذين فرض عليهم مجلس الأمن الدولي عقوبات على خلفية دورهم المفترض في "البرنامج النووي أو برنامج الصواريخ البالستية" في إيران، وفي القرار الرقم 1747، أفاد مجلس الأمن أن فخري زاده يعتبر "أحد كبار علماء وزارة الدفاع والرئيس السابق لمركز البحوث الفيزيائية".

وأدرجت الولايات المتحدة اسم فخري زاده سنة 2008 على "اللائحة السوداء" للأشخاص الذين تفرض عليهم عقوبات، على خلفية "نشاطات وعمليات ساهمت في تطوير برنامج إيران النووى" الذي كان في حينه تحت العقوبات الأممية.

وأرسى فخري زادة البنية التحتية للدفاع النووي فى إيران بحسب مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحى، وتخصص في مجال الفيزياء النووية والهندسة النووية وكانت رسالة الدكتوراه التي أعدها تحمل عنوان "معرفة النيوترونات"، ولم يكن بإمكانه نشر أبحاثه العلمية نظرا للمسئولية التي كان يتولاها وحتى قبل عامين لم تكن صوره تنشر في وسائل الإعلام، بحسب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وكانت لفخرى زادة أنشطة واسعة فى مجال الدفاع، الإيرانى باعتباره رئيس لمنظمة الأبحاث والإبداعات بوزارة الدفاع الإيراني وفقا للمسئول الإيرانى على أكبر صالحى، ووصف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2011 فخري زادة بأنه "المدير التنفيذى" لخطة "أماد" التى عملت على إعطاء بعد عسكري للبرنامج النووى الإيرانى، وصفته الوكالة أنه شخصية محورية فى أنشطة إيرانية مشتبه بأنها تسعى لتطوير تكنولوجيا ومهارات مطلوبة لصنع قنابل نووية.

ووصفت إسرائيل والغرب وبعض المعارضين الإيرانيين في المنفى فخري زادة، بأنه قائد برنامج سري لتطوير قنبلة نووية توقف في 2003.


ايران

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جنازة فخري زادة

حسن روحانى

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