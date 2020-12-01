إغلاق 4 مراكز تعليمية تطبيقا للإجراءات الاحترازية شرق الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

أغلق حى شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، 4 مراكز تعليمية في نطاق دائرة رمل أول، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية، وهذا في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واتباعًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأشار حى شرق الإسكندرية، فى بيان صادر اليوم أن لجنة الغلق نفذت (4) قرارات غلق صادرة بأرقام (1) و(2) و(3) و(4) لعام 2020م لمخالفتهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء وضبط عدد كبير من الطلبة في هذه السناتر، وتم تشميعها جميعًا.

وتم غلق 4 سناتر تعليمية، الأول كائن في بجوار مدرسة الزهراء الخاصة المتفرع من شارع أبوقير، والثاني كائن في منطقة شدس، والثالث كائن في شارع ابو عبيدة ابن الجراح، أما الأخير كائن في 225 محطة ترام شدس.

وكانت الإسكندرية اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



تنفيذ قرار الغلق



حملة لغلق السناتر المخالفة